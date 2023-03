En un pueblo sevillano un joven de 20 años le pega un tiro en la cabeza a una chica de 17. En Sallent unas hermanas gemelas, presuntamente a causa del acoso escolar además de otros factores, se tiran por el balcón, muriendo una. Las agresiones y abusos sexuales entre adolescentes se han triplicado en la última década. Los fiscales alertan de que aumentan las agresiones sexuales de menores de 14 años que se archivan por ser inimputables sus autores y se apunta, como causas, a la sexualización de los menores y su exposición a la pornografía. El aumento del acoso escolar se convierte en un gravísimo problema -dicen que lo sufre uno de cada cinco niños escolarizados- que puede inducir al suicidio. Se multiplican los ciberacosos entre adolescentes. Se dan palizas para grabarlas y difundirlas en las redes (dicen algunos especialistas que la pandemia y las nuevas tecnologías son el caldo de cultivo del aumento de estas formas de violencia).

Según el Estudio sobre Conducta Suicida y Salud Mental en la Infancia y la Adolescencia en España (2012-2022) de la Fundación ANAR, entre 2020 y 2022 se han registrado 1.949 intentos de suicidio de niños, adolescentes y jóvenes, en 2021 se atendió a 748 menores de edad que en el momento de la llamada estaban intentando terminar con su vida y el número de casos con conducta suicida ha experimentado un acentuado crecimiento en el periodo 2012-2022 (1.921,3%), destacando el incremento producido en el periodo pos-Covid, entre 2020 y 2022 (128%). El suicidio es la primera causa de muerte en España entre los 15 y los 29 años y la tasa de suicidios de menores de 15 años se duplicó en 2021 respecto a 2020: 22 menores de 15 años -14 chicos y ocho chicas- se suicidaron ese año.

Es por desgracia normal, es decir habitual u ordinario, que en los ambientes de la delincuencia y/o de la marginalidad que tantas veces induce a ella se recurra a la violencia, incluido el asesinato. Se ha hecho por desgracia habitual u ordinario que el suicidio sea la primera causa de muerte no natural en España: 2021 fue el año con más suicidios registrados en la historia de España desde que se tienen datos (año 1906). Pero no debería ser habitual u ordinario el crecimiento de estas distintas formas de violencia contra otros o contra sí mismos entre niños, adolescentes y jóvenes. Algo se está haciendo mal, muy mal. O no se está haciendo.