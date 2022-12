Primero se crea al pobre y seguidamente se instala la limosna con la que se compra el voto del pobre. Y se compra con el dinero de todos, que no es que el mandarín dadivoso lo saque de su limosnera. Todo se da por bien empleado si con ello se logra seguir durmiendo al calor de la Moncloa. Vivimos en un tiempo electoral que se eterniza y en el que todo vale si se consigue alargar la utilización del Falcon. Tiempo el que vivimos en el que la inocentada no es sólo patrimonio del 28 de diciembre, sino que bien podríamos afirmar que estamos justamente instalados en la inocentada diaria. Y mañana le daremos carpetazo a este 2022 del adiós a la pandemia aunque ese adiós haya sido con la boca chica, sin demasiado convencimiento. Ahora bien, como la esperanza es lo último que debe perderse, miremos al futuro pensando que esto no debe durar mucho más.