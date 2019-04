Vísperas que se antojan distraídas

Tras oficializarse las cuadernas de nuestra fiesta mayor con el Cabildo de Toma de Horas, hoy se cumplen ochenta años del último parte de guerra, el que acabó con una guerra horrible que se anda ahora toqueteando. Pero no sólo eso depara este primer día de abril, sino que esta noche se entrega el Homo Cofrade, un invento salido de la feraz imaginación de un grupo de rancios deliciosos para que mañana sea la segunda entrega de unos Diálogos cofradieros con su gran acogida de crítica y público. Y es que esto es un no parar a la espera de que la burra entre por la rampa del Salvador en esa Jerusalén por siete días en que se convierte Sevilla. Quizás sean demasiadas cuerdas para que el violín suene adecuadamente, pero seguro que sonará como Dios manda. Por lo pronto son vísperas en las que entre efemérides no repetibles, decisiones y agenda no nos aburriremos.