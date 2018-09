Vivimos días en los que la normalidad no es imposible

Cabalgando entre la dulce resaca que originó el recital de España ante Croacia y la reanudación de LaLiga con el Betis en la intentona de que Mestalla no sea el territorio comanche que durante tanto tiempo le fue, el fútbol ofrece otros registros y nos han llamado la atención dos de ellos. Uno es el parón que se gestó en la Moncloa del partido en Miami y el otro es cómo en la Premier se intenta desviar un gasto desde la patronal a los operarios.

Reunidos en la residencia del presidente del Gobierno de éste con Infantino y Rubiales se habló de algo que se llevó todo el foco y que es la posibilidad de que España organice Mundial o Eurocopa dentro de diez años. No está nada mal, aunque el Mundial del 82 sólo dejase deudas inasumibles por el fútbol y que propiciaron la irrupción de las sociedades anónimas, aparte de la frustración que supuso el papelón perpetrado por la selección que entonces manejaba Pepe Santamaría.

Pero particularmente me parece trascendente que los tres próceres vean con malos ojos ese surrealista Girona-Barça en Miami. Sánchez teme una magna manifestación separatista en un gran altavoz como es Estados Unidos, mientras que Infantino no para de decir que el fútbol no es sólo negocio. Sería una gran noticia que ese domingo de enero no mantuviese sus puertas cerradas Montilivi. Una noticia que contribuiría de forma clara a que la normalidad no abdique del todo.

Hay otro punto de importancia en estos días y es que la Premier quiere poner pies en pared respecto al gasto que los clubes soportan en comisiones a los intermediarios. Es una sangría imponente lo que se va en comisiones cada vez que se produce un traspaso y en la Premier han puesto el dedo en la llaga con la pretensión de que sea el futbolista quien le pague a su representante y no los clubes. Si esto es así, también sería una grata apuesta por la normalidad en el fútbol.