Igual que podemos construir nuestra biografía a base de recuerdos de hechos acontecidos a lo largo de ella, personas y sucesos que nos van marcando, podríamos realizarla a base de aromas y sonidos. Ya he hablado de los primeros en algunos de estos artículos. Hoy me quiero referir a los sonidos, a las voces más específicamente, a esas voces que han marcado nuestras vidas, desde la radio, desde la televisión. Especialmente dedico estas letras de hoy al famoso locutor Pepe Domingo Castaño, al que vimos también en televisión en varios programas y que falleció hace unos días.

Volviendo a esos recuerdos sonoros que cada uno atesoramos en nuestra memoria, la radio es, para mí, el sonido de mi infancia. Teníamos en casa un aparato, creo que marca Invicta, primero en una repisa del comedor, en mi casa no había salón sino comedor y salita, después, cuando llegó al hogar la televisión, tendría yo unos siete años, la gran radio aquella de madera se trasladó al dormitorio de mis padres. Me quedaba contemplando sus dos ruedas de pasta blanca, una para sintonizar las emisoras y otra para el volumen, en medio, una escala de frecuencias donde se nombraban emisoras de ciudades de todo el mundo que a mí me hacían soñar con exóticos lugares. Emitía una luz suave por la parte trasera, que, cuando había que cambiar una de sus lámparas, me encantaba ver esa estructura que me parecía como la maqueta de una ciudad fantástica y futurista. Luego llegaron varios transistores, un Vanguard de diseño moderno y portátil, instalado habitualmente en la cocina. También uno más pequeño, de bolsillo, protegido con una funda de cuero, que mi padre se ponía en un bolsillo de la chaqueta con un auricular de aquellos que solo tenían pinganillo para un oído, uno de esos a los que los guardas de obras o los porteros de las casas, ponían una pila de petaca cogida por fuera con una gomilla.

En esa radio, voces que forman parte de esa biografía sonora de nuestras vidas, de mi vida. Las chicas que cantaban las excelencias del aceite Rosil, la voz del cantante que nos hablaba del negrito del África tropical. Y cómo no, las novelas, con las cálidas voces de Julio Varela, de Juana Ginzo, de Matilde Vilariño o de Fernando Dicenta, entre otros. La voz de Ignacio Mateo, que todos conocíamos por el NO&DO que veíamos en el cine. En Sevilla teníamos las voces de actores radiofónicos, de humoristas, de presentadores deportivos: Rafael Santisteban, Juan Tribuna, Emilio Laguna, Pepe da Rosa y muchos otros. La voz de Bobby Deglané, uno de los creadores de Carrusel Deportivo, donde al final recaló un Pepe Domingo Castaño al que conocimos primero como presentador de programas musicales.

Castaño, gallego, había nacido en Lestrove (La Coruña) en 1942, conoció la fama nacional al aparecer en diversos programas musicales en televisión. Ya instalado en Madrid, donde también hizo sus pinitos como cantante, triunfó en El gran musical, que le propició su primer Premio Ondas en 1975, luego lograría tres más.

Después pasó a los programas deportivos, donde recordamos su peculiar y delirante manera, tan personal y surrealista, de hacer publicidad. Y así se ha ido, en un lluvioso domingo de Liga, como cuando los transistores nos llevaban de estadio en estadio y el repetitivo pitido del gol nos ponía en alerta: “¡¡Gol en Sarriá!!”.