Volverán los besos. Volverán los padres y los abuelos a alzar a sus hijos y sus nietos para que alcancen su mano. Volverán después ellos a besar a sus padres y abuelos, cuando ya no estén, besando a la Esperanza. Volverá ese encontrarse con su cara -y ese borrarse de todo cuanto no sea Ella- al alzar la mirada tras el beso, unos segundos que valen su peso en siglos. Atrás están quedando los restos de la pandemia. Volverán los besos, si Dios quiere, el año que viene, víspera del centenario de su besamanos, primero que en Sevilla se celebró con el único precedente del beso en el talón del Señor de Gran Poder que de antiguo solo se le daba los viernes. Macarena y Gran Poder siempre unidos por el cordón morado y verde trenzado por la devoción del pueblo de Sevilla.

En esto nadie se equivoque. Acéptese el pequeño daño -¡bendito daño!- que puedan hacer tantos besos a la encarnadura. No se trata de una obra de arte en la que el valor de conservación anule el de uso, sino de una imagen sagrada. Aquí el arte no es el fin, sino el medio; la obra no se no justifica a sí misma, sino que sirve a Dios; no se trata solo de belleza, habiendo tanta y tan perfecta, sino de fundamento de la vida y razón para vivirla con esperanza. Debe cuidarse, por supuesto, para que muchas generaciones sepan con la certeza de lo que se ve que la Gloria existe y nos aguarda, que viven, y nos ven a través de sus ojos, aquellos a quienes amamos y perdimos; que viven cuantos besaron su mano cada 18 de diciembre desde 1925; que viven cuantos se apretaron en torno a su paso cada mañana feliz de Viernes Santo; que vive el pasado en un presente abierto a un futuro ilimitado. Se rasgó el velo impenetrable que separa el tiempo de la eternidad, la vida de la muerte, los vivos de los muertos, y por esa rasgadura entró en este mundo esa luz de vida, de resurrección y de eternidad con rostro humano a la que llamamos Esperanza Macarena.

¿No se había de cuidar este desbordarse de la Gloria sobre la vida de los mortales? Pero que los cuidados no nos quiten el beso. Recuerde quien tenga cautelas conservacionistas lo que, superando lo mejor que se haya escrito sobre Ella, escribió un niño en el libro de los devotos tras pasar por el besamanos: "Dale un beso a mi papá". Sabía lo que hace la Esperanza Macarena con los besos que se le dan: llevarlos a quienes viven ante su real presencia. ¿Hay algo más importante?