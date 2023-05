Todo el conocimiento, la totalidad de preguntas y respuestas se encuentran en el perro’’, decía Franz Kafka. Quizás por eso, en una búsqueda continua de la verdad y la belleza vuestras ausencias Lola, Zafir y Carapapa nos han dejado un vacío indescriptible. Vosotros pertenecéis a esa generación de perros que entran en la vida de uno para marcarla. Lola, una basset hound de aristócrata solemnidad apareció en la vida de Carmen y José cuando soplaban la veintena. Con ella han visto crecer su relación de más de una década hasta casarse. Lola ha sido su niña, sí, su niña, porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar los respetuosos afectos que hacia otros seres vivos pueden tenerse? Lola amaba a Carmen y a José, y ellos la amaron y la amarán el resto de sus vidas. Qué sentimiento tan profundo alberga la incondicionalidad de estos otros seres, animales como nosotros, que sin embargo no te juzgan y “son” en el sentido más auténtico de Ser y no Parecer como afirma el psicoanalista alemán Eric Fromm. Carapapa, una carlino de mirada cautivadora, entró en la vida de Dani cuando era un malagueño que se abría al mundo para ser el cómico y actor más popular de este país, lo acompañó en sus siestas durante todo su crecimiento recordándole el chiquillo que fue y el hombre en el que se estaba convirtiendo. Como si de un viaje del héroe se tratara Carapapa le permitió a Rovira experimentar el paraíso de un amor que luego haría extensible a otros animales y a una forma de entender el mundo. “Igual la vida es eso”, reza una imagen de nuestra genial can oliendo tranquilamente una flor. Fue tal la catarsis, que para nuestro malagueño ese amor se convirtió en la decisión moral más fuerte que existe, según muchos filósofos: la de no comer animales. Apreciado lector, no pretendo crear un debate, tan solo tenderle la mano. Sé que aman. No importa a quién ni por qué. Aman. ¿A sus familias, a sus amigos, alguna afición, a ustedes mismos? Los que conocen del don del amor a los animales mi descripción será insuficiente porque hay emociones a las que no podemos ponerles palabras. Pero a los que no conocen ese regalo, o peor aún, tratan mal a sus animales: los dejan atados durante horas, no los pasean, ni los miran, en el peor de los casos los golpean… su perro es alguien, no algo. Compartimos el mismo sistema nervioso, por lo tanto, tenemos la misma capacidad de sufrir. Citando a Jeremy Bentham, “La pregunta que hay que hacerse no es, ¿pueden razonar? Ni, ¿pueden hablar? Sino más bien, ¿pueden sufrir?”. Ahora que se acercan las vacaciones y con ellas los abandonos, permítanme poner el ojo en la empatía hacia esos amigos que tanto dan. Llámenme ilusa, pero yo confío en usted, apreciado lector. Da igual la edad que tenga y lo que haya hecho hasta ahora. Aquí nadie le juzga. Solo importa lo que haga desde este momento. Ame, también a ellos, los animales, porque quien bien ama, bien vive. Y el que ama, gana. Pregunten a Carmen, José o Dani. Gracias por tanto Lola, Carapapa y Zafir.