Vox avisa al PP y pone precio a sus apoyos

El mensaje ha quedado claro. Vox no se conformará con acuerdos puntuales para dar su respaldo al PP en el Ayuntamiento de Sevilla. Si quiere contar con su apoyo a la hora de aprobar las ordenanzas fiscales, por ejemplo, y sacar adelante sus presupuestos, los populares tendrán que ofrecerle una cuota de poder. Por ahora, el equipo del alcalde, José Luis Sanz, ha negado la mayor, dejando claro que no piensa ofrecerle formar parte del gobierno. Tiene algo de tiempo. Pero a la hora de la verdad veremos si cede o no a las condiciones del partido de Santiago Abascal. En caso contrario, el PP sólo podría contar con el PSOE, una ecuación aún más difícil de encajar hoy por hoy.