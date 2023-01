JUANMA Moreno era el presidente del que nadie hablaba mal. Ni la izquierda. Aunque no le votase. Pedro Sánchez es el presidente del que nadie habla bien, hay que rebuscar en lo más recóndito de la agenda para encontrar a alguien que elogie al dirigente socialista, en el mejor de los casos hay cierta comprensión, una contextualización de sus difíciles circunstancias, un atisbo de duda que queda vencido de manera inmediata por la negligencia de las ministras de Podemos. El sólo sí es sí es una trituradora. Me sorprende, para mal, algunos insultos que escucho en los quioscos de periódicos mientras espero a comprarlos, la espiral de silencio ha engullido cualquier tipo de defensa del presidente. Es injusto, pero mi apreciación sobre la opinión andaluza no es infundada, es como si Pedro Sánchez estuviera absorbiendo todo el anticatalanismo que alumbraron los sucesos de 2017.

En Madrid se han vuelto a manifestar contra Pedro Sánchez, la convocatoria partía de tipos tan distintos como Alejo Vidal Cuadras, Fernando Sabater, Rosa Díez o Andrés Trapiello. No pierde fuelle el antisanchismo, pero en esta ocasión el líder del PP no ha querido asistir a este nuevo auto de fe, Núñez Feijóo es consciente de que los excesos incomodan a la izquierda moderada, no necesita que le vote, le basta con que no lo haga por Pedro Sánchez. Que se queden en su casa. El gallego no tiene los complejos de Pablo Casado sobre la derecha populista. Ni cobarde ni bandera.

La concentración tenía el aroma de Vox, aunque viva ahora sus días más bajos. Federico Jiménez Losantos, que fue en sí mismo todo Vox antes de que se inventase, se ha pillado un enfado turolense porque la pareja Espinosa de los Monteros & Monasterio le ha tumbado los Presupuestos a Isabel Díaz Ayuso, han perdido al que ha sido el mejor de sus agitadores. Santiago Abascal ya no sabe si presentar una nueva moción de censura, porque el fantasma de Antonio Hernández Mancha se le aparece cada noche. No lo hagas, Santi, no lo hagas. Y sus candidatos a la Junta, los dos que ha tenido, han dejado escrito el peor de los historiales. Francisco Serrano va a ser juzgado por fraude en la concesión de una subvención y Macarena Olona, trasmutada, se arrepiente de que “haya dado alas a quienes viven en la caverna y niegan la violencia machista”. Juan García Gallardo, el vicepresidente de Castilla y León, no ha sabido ejecutar su misión. Torpe y soberbio, le temblaron las piernas, prefirió apuntarse al titubeo de Mañueco.