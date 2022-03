Vox en singular

Trazar paralelismos es una forma común de reflexionar, pero puede esconder una pereza autoindulgente. Ya nos advierten los clásicos que el recurso al y tú más es, en ocasiones, presupuesto de una espiral de degeneración. Con motivo del pacto de investidura castellanoleonés no han sido pocos quienes han recurrido al y tú también para zanjar toda discusión sobre la pertinencia de un Gobierno de coalición que integre a Vox. Si uno puede pactar arrimándose a la extrema izquierda por qué no se va a poder hacer lo mismo en el margen contrario. El argumento, desde luego, es irreprochable desde el punto de vista aritmético y constitucional. Mi admirado colega Pablo de Lora acierta así cuando insiste en que el programa político de Vox es legítimo como cualquier otro en una constitución pluralista. Ahora bien, no creo que convenga refugiarse en el lugar común de los extremos se tocan para evitar ahora un análisis de Vox en su mismidad. Es importante, por salud democrática, que cada palo aguante su vela. Y a la vela de Vox no se le puede negar cierta singularidad. Específico es que, desde esta formación, se haya calificado de ilegítimo al Gobierno investido a través de un procedimiento constitucional, que se haya prometido la ilegalización de partidos políticos por razones ideológicas, o que se haya sugerido el procesamiento penal del presidente por traición. Singular es, asimismo, la tentación de patrimonializar la Jefatura del Estado o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como también lo es la distinción planteada entre tener el DNI español y pertenecer a España. Pero estas singularidades se transforman en convergencia si elevamos la vista. España es ella y su circunstancia, y su circunstancia es Europa, lugar donde no medra una tentativa bolivariana, sino donde se afirma como amenaza una internacional nacionalista de extrema derecha que ya gobierna o es seria alternativa de gobierno en ciertos estados, y que celebró hace no mucho en Madrid su honorable cónclave. Al hilo del acontecimiento que a todos nos angustia, es importante recordar que, si dar cuerpo a la verdadera España implica para Vox suprimir las autonomías, la verdadera Europa exige socavar la Unión Europa, ese yugo sobre el ser de las naciones. Lo ha advertido Donald Tusk: cuidado con el palo que quiera aguantar ahora esa vela.