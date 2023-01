Pedro Sánchez, que gobierna con la izquierda populista y comunista apoyado por Bildu y ERC, advierte en Davos que "el principal riesgo [para las democracias europeas] es que los partidos conservadores abran la puerta de los gobiernos a partidos de extrema derecha y esto es algo que va diametralmente en contra de la UE". Invitando a luchar "con la misma determinación con la que los ucranianos luchan contra los invasores rusos, aunque con distintas armas" contra "esas semillas podridas que Putin ha plantado en nuestros propios países".

Lo dice quien desde un partido socialdemócrata ha abierto la puerta del Gobierno de España a partidos populistas de izquierda herederos de los antisistema del 15-M y al PCE, que en nuestra ya asentada historia democrática nunca pasó de 23 (1979), 4 (1982), 7 (1986, ya como parte de IU), 17 (1989), 18 (1993), 21 (1996), 8 (2000), 5 (2004), 2 (2008), 11 (2011) y 2 (2015) diputados; hasta que, juntándose con Podemos bajo las siglas Unidas Podemos, la coalición obtuvo 71 diputados en 2016, y 33 y 26 en abril y noviembre de 2019.

Una historia electoralmente gloriosa: por sí mismo el PCE logró su mejor resultado con 23 diputados y el peor con 4, bajo las siglas de IU logró 21 en el mejor y 2 en el peor, y como colación dentro de otra coalición al unirse IU a Podemos osciló entre los 71 y los 26. Solo pudo formar parte de un gobierno cuando el PSOE le abrió a la coalición entre la izquierda populista y los comunistas esa puerta del gobierno que Sánchez teme que los partidos conservadores abran a la derecha populista o extrema. Y esto es información, no opinión. Cierto es que en el credo dominante cogobernar con la izquierda populista o extrema y con los comunistas es una opción de progreso en libertades, derechos e igualdad mientras que cogobernar con la derecha populista o extrema es echarse en el brazo (no en los brazos porque con uno están haciendo el saludo a la romana) de los fascistas, "hacer retroceder el reloj" como ha dicho Sánchez en Davos. A fecha de hoy en nuestro país el único partido que ha abierto la puerta del gobierno de España a la izquierda populista y comunista es el PSOE de Sánchez. Espero que el PP no haga lo mismo con Vox, sean cuales sean los resultados de las próximas elecciones. Mejor ser oposición sin lastre populista que gobernar con ellos. Lo que el PSOE no hizo.