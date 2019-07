Desde la más absoluta desesperanza

Vemos pasar las horas, los días y hasta pasa este julio de mercurios bondadosos bajo la más absoluta consternación por cuanto ocurre en este pobre país con forma de piel de toro. Pasan los días, crece la hierba y crece también la desesperanza y el desapego a esos congéneres que vitorean a cobardes asesinos. Y no sólo me refiero a esos homenajes que en el corazón de las Vascongadas reciben alimañas que nunca debieran salir de la cárcel, sino lo muy doloroso que es ver cómo en el Congreso se atropella todo lo atropellable desde la legalidad. ¿O no recuerdan cómo en el teatrillo de la sesión de investidura fallida, un proetarra despotricaba desde su impunidad parlamentaria? Aquí todo es descalificar a la extrema derecha mientras se permite que los asesinos se sumen al sarcasmo de esas manifestaciones y rindan pleitesía a los asesinos de casi mil víctimas. Qué horror.