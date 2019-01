Se acarició el pleno sevillano, pero no fue posible

No pudo ser, el sueño no se hizo realidad y a semifinales sólo va el Betis. El Sevilla parecía tener muy asequible su pleito con el Barça, pero el Barça del Camp Nou no fue el de una semana antes en Nervión, no podía ser el mismo. Y para colmo de ventajas, el Sevilla fue de dadivoso repitiendo aquella faena de Tánger en el verano. La fiesta fue sólo en la acera bética y eso que la imagen del Sevilla fue muy digna, más digna que acertada.

El primer acto fue una fiesta que discurrió como un drama durante más de una hora. Un buen Espanyol pudo dejar resuelta la eliminatoria a través de un primer tiempo de clara superioridad y un gol de Baptistao a pelota parada hizo que revoloteasen todos esos fantasmas que tanto aparecen en la vida del Betis. El equipo de Setién daba plano en el encefalograma ante un rival que se movía con desparpajo y sin darle opción a los locales. Y así hasta el descanso.

Tras el intermedio parecía un más de lo mismo, pero cuando Carvalho tira la toalla, Setién juega la baza de Joaquín y con el capitán veremos a un Betis más parecido a sí mismo. Es un Betis desbocado, pero sin dar sensación de un peligro excesivo y a esas alturas, Joel había evitado la tragedia desviando un testarazo a quemarropa. Y a falta de un cuarto de hora para el final, el éxtasis con un gol lleno de clase de Lo Celso. Se autoexpulsa Marc Roca y prórroga en superioridad.

Ya no hay caso, León y Mandi ponen todo de cara y el Betis es semifinalista una eternidad después. No ha sido posible el pleno, pero al Sevilla le cabe la pedrea de haber tenido en silencio al Camp Nou tras el golazo de Arana. Pero lo cierto es que el 6-1 final no admite paños calientes a pesar de que Banega falló un penalti y Silva no dio una en toda la noche. Hubiera sido bonito que mañana en Villamarín, el bombo acogiese a todo el fútbol según Sevilla. Otra vez será, seguro que sí.