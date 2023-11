Parece que Sevilla es diferente en la política española. Al menos eso cabe deducir de lo ocurrido con las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento. Se supone que hoy serán aprobadas en el pleno extraordinario, tras el acuerdo entre el PP y el PSOE. El alcalde, José Luis Sanz, quería un acuerdo amplio y lo cerró tras una reunión del delegado de Hacienda, Juan Bueno, con la concejala socialista Sonia Gaya. No ha sido gratis et amore, sino porque el PP aceptó 15 de las 20 enmiendas que el PSOE había presentado a las ordenanzas fiscales, lo que supone el 70%, y porque entre ellas están algunas de las principales peticiones.

Entre otras medidas, el PP ha renunciado a cobrar la tasa de los ciclomotores de menos de 125cc, ha moderado la controvertida subida de la tasa en el Cementerio, ha aceptado un gravamen en el IBI a viviendas vacías, se ha plegado a bonificar las bodas civiles en el Ayuntamiento en función de la renta, y tampoco subirá la tasa de basura. Es curioso que Sanz también ha aceptado seis enmiendas del grupo de Podemos e IU. Mientras que no ha llegado a ningún acuerdo con Vox, que sería su teórico socio, porque este grupo no presentó enmiendas. Así el PP, en contra de lo que suele ocurrir, ha pactado con la izquierda y no ha necesitado a Vox.

En el escenario actual es un acuerdo excepcional. No es probable que tenga continuidad en la negociación de los presupuestos municipales, aunque puede haber otra sorpresa. Se supone que el socio del PP para las cuentas municipales del próximo año será Vox y no el PSOE, pero hasta ahora no ha existido buen rollito al respecto. El PSOE sevillano entra en una encrucijada difícil, por el rebote de los pactos de Frankenstein. Y quizás necesite lavar su imagen con gestos en sentido contrario.

En cualquier caso, el acuerdo demuestra que la política local es diferente a la nacional. El motivo es obvio: la política local es de cercanías, de problemas de ciudadanos. Puede haber (y las hay) diferencias de criterios entre la derecha y la izquierda. Pero también muchas más coincidencias que en los asuntos del Estado. Y eso nos lleva a pensar que la política local va más a lo práctico, a lo cotidiano. Mientras que, en asuntos como la amnistía, o los privilegios que piden los independentistas catalanes y vascos, influyen otras motivaciones menos prácticas y más sucias.

En la política local de Sevilla, el PP y el PSOE suelen actuar con moderación. Un ejemplo que debería contagiarse a más altas instancias. Pero con Pedro Sánchez será imposible, porque sólo le interesa ser presidente y se olvida de los ciudadanos.