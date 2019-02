La acusación muda

Desde hace varias semanas se celebra el juicio por el delito societario de Mercasevilla, donde ya sólo hay una acusación particular, la del propio mercado. Hasta ahora se han celebrado doce sesiones y sorprende que en esos doce días Mercasevilla no ha realizado ni una sola pregunta, convirtiéndose en una acusación muda y a remolque del fiscal. La situación es tan absurda que en alguna ocasión al presidente del tribunal se le ha pasado dar la palabra a esta acusación para preguntar, algo que se ha corregido de inmediato, reiterando que no iba a preguntar. Seguro que a la hora de las costas no habrá tanta pasividad.