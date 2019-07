En el adiós a un pionero de la portería

Vivimos en un tiempo donde los pulsos se desbocan, las manecillas del reloj del tiempo galopan y los tacos de almanaque van llenando papeleras y papeleras. Quizá por todo este vértigo pasó desapercibida la muerte de un portero que fue un adelantado a su tiempo y que se erigió en el primero que fichó el Betis tras la travesía por un desierto de tres lustros, por lo que fue quien guardó la puerta bética en la apertura oficial de Nervión.

En su Galicia del alma murió Juan Ignacio Otero, que de heredero del gran Juanito Acuña en la portería del Deportivo coruñés pasó a las filas de un Betis que entrenaba Antonio Barrios y que acababa de volver a la categoría que había ganado veintitrés años antes, la Primera División. Era un tipo muy peculiar y pionero en esa disciplina que ahora es moneda de uso común, la de saber jugar como un futbolista de campo aparte de achicar espacios moviéndose lejos de la meta.

Arriesgaba una barbaridad y eso ponía de los nervios a un personal acostumbrado a que el portero no se alejase de la portería por ningún motivo. Llegó al Betis para competir por el puesto con el guardameta del ascenso, el vallisoletano y ex colchonero Menéndez, pero ese pulso quedaba aparcado no más arribar a Heliópolis. Debutó ante un Granada que sería su último destino y junto a Isidro, Ríos, Valderas y Portu compondría el entramado defensivo para el 2-4 más recordado.

Con la llegada de Fernando Daucik dos años después, la estrella del gallego empezó a palidecer, quedando definitivamente eclipsada cuando Pepín dijo aquí estoy yo. Ya corría 1962 cuando se alejó de Daucik para fichar en el Granada, pero su figura quedó muy grabada en la memoria de aquellos béticos que vivieron la eclosión del Betis tras su calvario. Fue un gran portero, pero sobre todas las cosas, su seña de identidad más acentuada fue la de anticiparse al futuro.