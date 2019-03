La afición ya está mirando al celaje

Suele pasar y aunque suene esto a parche que se anticipa al brote del grano, la verdad es que lleva tanto tiempo sin llover en condiciones que no extraña lo más mínimo que a tres semanas vista ya se prevea lluvia para el Domingo de Ramos. También las cabañuelas son optimistas para el agro y muy pesimistas para las cornetas y los tambores. Personalmente, me caía tan malísimamente mal la lluvia en Semana Santa que con la ignorancia de la niñez no comprendía cómo no se dejaba para cuando no lloviese. Y viendo el drama que es esta sequía para el campo dan ganas de organizar rogativas a fin de que llueva cuando tiene que llover, que es a partir de hoy y hasta que Jesús entre en Jerusalén por la rampa del Salvador. Lo cierto es que la inquietud ya reina entre la afición, que con la de días que tiene el año, por qué no intercede San Pedro y así tenemos la fiesta en paz.