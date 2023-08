Sevilla sin sevillanos. Esa Sevilla vieja de azul de convento insistía Antonio Machado en su utópica visión de la ciudad que le vio nacer y de la que él renegó en cuanto usó la razón. Bueno, pues así, sin sevillanos casi, se queda la ciudad en este mes que salió de chiqueros con las del beri. Termómetros disparados que dejan las calles desiertas y todo muy cómodo así que llega la noche. Tiene mucho de nirvana que nos acerca a la felicidad. Es más, si no bajasen la persiana tantos abrevaderos, Sevilla sería el lugar ideal donde pasar la canícula, que a menos bulto, más claridad. Qué bien se pasea por unas calles habitualmente bulliciosas y que ahora dan la razón al poeta con lo de azul de convento, de luz atenuada y de sonidos quedos por la falta de quórum. Si me pierdo en agosto que nadie me busque fuera de Sevilla.