Y ahora la eutanasia

Todo empezó con casos límite y apelando a partir de ellos a la compasiva y misericorde sensibilidad. ¿Quién iba a llevar a la cárcel por homicidio a una madre que se desembarazase del fruto de una violación, o que interrumpiese un embarazo que amenazara su propia vida, o que fuese a dar a luz una existencia de insufrible malformación? Eso fue por los años 70 y 80. Hoy es el aborto un medio más de control de la natalidad, contrario a los más elementales derechos de la vida concebida. De los cerca de 100.000 abortos que anualmente se practican en España, ¿cuántos cabrían en los supuestos para los que inicialmente se reclamó su despenalización? ¿Cuarenta, cuatrocientos? Seguro que no 4.000. ¿Y quién se interesa por los 95.000 concebidos restantes, cuya única razón para no ver la luz de la vida es que resultan "indeseados", esto es, molestos a los responsables de su concepción?

Días pasados se apoyaba la discusión sobre la legalización de la así llamada "muerte dulce" en el caso extremo de una señora destinada a un final que al parecer ella ha querido acelerar y que han decidido los responsables de cuidarla. Hasta aquí alcanza mi respeto y el alivio de no tener que juzgar personas. Respeto que no se extiende sin embargo al aplauso de la opinión pública y sobre todo no a la nauseabunda manipulación política, electoral incluso, de ese drama personal. No parece por lo demás que jueces o fiscales, aparte el paripé de una mediática detención, tengan intención de condenar el hecho.

¿Cuántos casos parecidos pueden plantearse en España este año 2019? ¿40, 400? Seguro que no 4.000. Ahora, desde la sensiblera manipulación de la desgracia y en un horizonte sanitario que ha vencido el dolor y la angustiosa agonía, se reclama la despenalización de la "misericordia"; sin considerar que ello supone en la práctica la desprotección legal de la vida del moribundo, del enfermo terminal y molesto -que como Heidegger y ya antes Anaximandro de Mileto nos recuerdan, somos todos desde el momento en que nacemos-, cuya vida es de "escasa calidad", y quizás presupuestariamente insostenible. Y cuando la vida del ser humano deja de ser un valor absoluto que en todo caso hay que preservar sin cálculo de "calidades" o "costes", ¿alguien duda de que lo que ha ocurrido con la incipiente no tenderá a pasar con la vida decadente e igualmente molesta; de que los 40 o 400 tristes casos, seguro que no 4.000, bien pueden alcanzar las seis cifras?

A diferencia del aborto, a cuya posibilidad parece que nosotros sobrevivimos, esta vez sí nos puede tocar a cada uno; al menos que los que nos "quieren" intenten convencernos de que hay mejores soluciones que esperar a que llegue nuestra hora.