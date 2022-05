El alcohol en los toros está de sobra

También en Las Ventas anda haciendo estragos el efecto del alcohol que con tanta generosidad se despacha. Si ya en la Feria nos chocaba cómo la actitud del público se veía ciertamente alterada por esos gigantescos gintonics que expenden entre toro y toro, ahora con motivo de las fiestas de San Isidro ocurre más de lo mismo en la Monumental venteña. En un espectáculo donde tanto poder decisorio tiene el público, no parece normal que se alteren sus entendederas a base de alcohol. Y así surgen voces extemporáneas con el acompañamiento de zafias risotadas o de contestaciones habitualmente groseras. Son prácticas que adulteran el normal desarrollo de la corrida, pues no hay otro espectáculo donde sea tan importante el papel del pagano. Y si en todo espectáculo de masas se prohíbe el alcohol, por qué no en uno donde tanto puede decidir el que paga.