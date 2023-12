Pasó la noche de todas las noches, esa noche en que la familia se une y se reúne en torno a las mejores viandas que tiene al alcance de sus bolsillos. La noche en que no se remienda de viejo y en la que no cabe escatimar, pero una noche que trae en sus tripas una gran carga sentimental. Carga en la que desarrolla un papel muy principal la nostalgia, esa sensación de pena por el pasado y, sobre todo, por las ausencias. Seres que faltan a lista y que dejaron un vacío irremediable y eso que los que van incorporándose palian con sus llantos y sus balbuceos esa carga sentimental. El relevo de las nuevas generaciones es la cara en esa noche y sin ese movimiento demográfico sería imposible mirar al sillón vacío sin que la nostalgia se mezcle con la pena y la lágrima no aparezca más o menos furtiva. Noche grande y que ya pasó.