La alta velocidad de estos días santos

La sensación de alta velocidad ya se sentía en Sevilla muchos años antes de que Felipe González nos pusiera el AVE para no dejar el Sur descolgado del resto de España por los siglos de los siglos. Amén. La alta velocidad es lo que se vive desde la mañana de hoy, la ciudad que vive y bulle, hasta mañana cuando entra el Cachorro y suena por última vez la esquila de la Mortaja. Todo ocurre demasiado rápido. Por eso quizás se experimenta cierta depresión cuando todo acaba y no ha dado tiempo a digerir vivencias, secuencias, comentarios, imágenes, rostros, sensaciones... La segunda parte de la Semana Santa se vive con un hermoso vértigo embriagador que provoca una resaca perfectamente identificable. Esa alta velocidad es un sello, la prueba de que la Semana Santa es una película que se rueda en sesión continua que se acelera en el tramo final por la elevada concentración de emociones y contrastes. Quien lo ha probado, lo sabe.

Nada de cuanto ocurre hoy, esta noche y mañana es comparable a otra fiesta, mucho menos a la Feria. Hay ya decenas de pasos con la cera gastada. O mucho peor, que ni siquiera han salido. Hay niños de varias cofradías que sumarán tres Semanas Santas sin salir (dos de pandemia y una por la lluvia), hecho que ya ocurrió no hace mucho con días como el Martes Santo. Todo pasa rápido. La segunda parte de la Semana Santa y de la vida. Quizás habría que pararse, arriar la existencia, tomar una larga pausa, pero ya se encargó el virus de detenernos bruscamente. Al menos tenemos garantizado ese buen tiempo que permite hacer simple y llanamente lo de siempre:vivir intensamente la hermosa mañana de hoy, admirar las mantillas, sobre todo las que están bien puestas, visitar los Sagrarios, caminar detrás del paso de alguna advocación y experimentar esa sensación de transición hacia la Madrugada, justo cuando la ciudad verdaderamente vive sus horas más intensas, mejores y definitorias.

Rápido, rápido. Todo pasa rápido. Hasta la Esperanza cuando parece que no anda, hasta la bulla que resulta eterna, hasta el parón de la cruz de guía de los Gitanos tras la Esperanza de Triana, hasta la cola de los calentitos sin final... Pero no es así. Son los contrastes de la ciudad. No se engañe. In ictu oculi. En algún momento del viernes notará el cuerpo cansado, pero gozosamente ahormado. Y creerá que todo cuanto ha ocurrido ha sido un espejismo. La salida de la Paz le parecerá un hecho muy lejano. Se quedará con lo bueno de todo cuanto ha vivido. Y querrá repetir esa sensación de alta velocidad del corazón.