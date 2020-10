Por si fuera poco amanece martes y 13

éramos pocos y parió la abuela, vivimos en un bisiesto que ha llegado con las mismas intenciones que aquel Escobero que encumbró a Diego Puerta mientras dormimos con un solo ojo no vaya a ser que Sánchez nos confine en un rato y resulta que no sólo amanece el martes de ni te cases ni te embarques, sino que, además, toca 13. Martes y trece, toma del frasco Carrasco, el día que te aconseja tomar todas las precauciones conocidas. Que si no pases bajo una escalera, que cierra esas tijeras que trae mala suerte, que si no olvides salir con el pie derecho... Infinidad de antídotos para este día y si, para colmo, entra dentro de un año tan pródigo en desgracias como éste de coronavirus y gobierno de coalición, pues ya me dirá usted si no procede quedarse en casa. Se trata de autoconfinarse voluntariamente para que el cupo de desgracias no se multiplique, que sólo faltaba...