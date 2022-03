La amenaza del desocupado en Sevilla

Con estas tardes generosas de luz y estos naranjos prematuramente en flor (no se inquiete el lector que aquí no se despachan pregones), toma las calles de forma descarada y ávida de nuevas presas la legión de entrañables desocupados. Pasean las agendas por las principales avenidas y plazas para hacerse los encontradizos, deambulan por los accesos a los clubes a la búsqueda del café de media mañana para contarte su película y acceden a los grandes almacenes para subir y bajar por las escaleras mecánicas sin rumbo fijo. El desocupado hispalense es un verdadero peligro hasta que dan las ocho de la tarde y se refugia en esa Sevilla de las ocho de la tarde donde Pulido (Antonio) despliega una agenda de actos de acuerdo con el calendario litúrgico. Si no hay cartel atractivo en Cajasol, el desocupado trata de colarse en los premios taurinos en la Caja Rural, en los galardones Juan Palomo del Consejo de Cofradías, en el Ateneo, que hay que hacerse amigo del nuevo presidente; o incluso en el multiusos Salón Colón del Ayuntamiento, donde se echa de menos el mobiliario de caoba que perdimos en favor del insulso de estilo Ikea que agrede la estancia.

El desocupado te aborda por la mañana para sus asuntos propios y por la tarde se integra en los públicos tras mirar el orden del día. El desocupado abusa de la cortesía del saludo para estirar la conversación y colocarte el bote de crecepelo. Te vende una historia que “te interesa” cuando en realidad le interesa a él. Trata de hacerse con tu teléfono móvil porque el desocupado, como el político cuando alcanza el poder, tiene vocación de perpetuidad. La primavera es aliada del desocupado. Por eso estas tardes de bonanza han comenzado a florecer. Algunos han intentado colarse en el canapé del 28-F en los Jardines de San Telmo, del que el personal sale con los zapatos sucios de albero como si viniera de la Feria. El desocupado sufre el síndrome de abstinencia. Necesita recuperar el tiempo perdido. Estar con unos y con otros, estar en todos sitios, saber cuándo se reabre el ciclo de presentaciones de libros con derecho a dado de tortilla en la Fundación Cruzcampo, estar en la lista de espera de las entradas del Pregón, hacerse la foto con el alcalde Muñoz y, sobre todo, contarte su importantísima historia.

El desocupado te dice de buena tinta cuándo va a convocar las elecciones “Juanma”, al que se refiere como si hubiera compartido tardes de balompié escolar en la calle Larios. Y te asegura que “Pacovele” barrerá en las elecciones al Consejo. El desocupado va cogiendo pista tras dos años en tierra. En la Feria lo verás en coche de caballos, mientras tú buscas una parada de taxi donde antaño estaba el globo de Ecovol.