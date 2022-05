Mi amigo se fuma un puro

Un amigo, apenas pocos años mayor que yo, acaba de pasar por el quirófano para alguna cuestión relativamente menor propia de los imperativos del carnet de identidad, ese dictador llamado tiempo, omnia vulnerant, y estamos intercambiando mensajes hablando de cómo está, que ya que ustedes me lo preguntan les responderé, para su paz espiritual, que es muy bien, gracias a Dios (con perdón) y al cirujano. Me fijo en la foto de su perfil de guasá, tomada probablemente hace unos meses, y se le ve solo, de pie, en el centro del ruedo de la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, perfectamente trajeado pese a que se puede deducir que era un día de sol radiante, con su corbata, fumando un puro, sonriendo amable. Como siempre.

Éste no pretende ser un articulillo polémico ni provocador. Más bien nostálgico y apologético. Nostálgico, porque habla de una especie más en vías de extinción que un dodo, un ajolote, un urogallo o un ministro capaz, con formación, experiencia y sentido de Estado. Apologético, porque admiro a los integrantes de esa especie.

Mi propósito aquí, hoy, no es defender la fiesta de los toros, por mucho que para mí merezca tal defensa, ni el ir de traje y corbata, algo que yo mismo cada vez practico menos. Mi único objetivo en esta jornada, bien modesto por cierto, es llamar la atención sobre personas como este amigo, personas a las que lo que las tendencias o la modernidad impongan les importa un bledo, cuando no le produce sereno rechazo. Señores (podrían ser señoras, no se me encocoren, que esto va de ejemplo y no de exclusión) que se visten como consideran que deben hacerlo aun sabiendo que no es lo que se lleva. Que pretenden vivir una vida sencilla, coherente con su manera de ser y con cómo han sido educados, sin querer molestar ni desafiar a nadie. Tranquilos. Sin ambiciones desmedidas ni actitudes estridentes. Pero sin concesiones.

Lo más importante de la fotografía no es la plaza de toros, ni el traje ni la corbata, ni el cielo azul restallante ni el albero evocador de oles y sangre, de mantillas y mantones. Lo verdaderamente descollante, llamativo, envidiable, es la sonrisa amable. En los años que hace que nos conocemos nunca le he oído una crítica acerba, destemplada, a nadie ni a nada. Nunca una explosión de enfado, un insulto, un dicterio. Su estado habitual es el de sonriente. Y no por simpleza, por supuesto, sino por ser, en el buen sentido de la palabra, bueno, que dijo el poeta abandonado en Collioure por los suyos y los de su hermano. E inteligente, pues es capaz de ver que en nuestro alrededor y en nuestras vidas hay muchos más motivos para lucir sonrisa y aun expresión de prudente satisfacción que para mostrar mueca de disgusto.

Tal vez haya lectores que consideren que hay que ser más rebelde o más ambicioso o rompedor o exigente con los demás y acaso con uno mismo. Menos complaciente. Acaso esos lectores tengan razón. Pero tengo para mí que mi amigo ambiciona premios más altos.