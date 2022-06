A los tres años, visto y no visto

Son tantos los zamarreones que los bizarros almonteños les dan al paso, que el paso, esa obra nueva realizada con técnicas propias de la aeronáutica, dijo hasta aquí hemos llegado para que la estupefacción cundiera por las Rocinas. Tres años sin el paseo por la Aldea y eso no fue origen de prisas, ya que si el salto de 2019 fue a las 02:48, el muy esperado de este Pentecostés se produjo a las 03:15. Se creía que el síndrome de abstinencia haría estragos y que los almonteños saltarían impulsados por esa urgencia vital que sienten cada Lunes de Pentecostés antes que la última vez, pero no fue así. Un banco se quebró y fue un paseo interruptus cuando se estaba a punto de llegar a Triana, que se quedó compuesta y sin poder mirar a la Virgen cara a cara. Como hace once años, la procesión hubo de acortarse y dejando con la miel en los labios a un gentío ávido de ver a Ella.