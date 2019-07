Un antídoto que ejerce de estimulante

Casi todos los días, las páginas de sucesos registran el asesinato de una mujer a manos de su pareja, o ex pareja, y raro también es el día que no sabemos de las fechorías de una de esas manadas que han surgido a rebufo de aquella que apareció una noche de San Fermín en un portal de Pamplona. Ni porque el clamor popular haya endurecido las penas a esos cafres ni por mucho auge que haya cobrado la lucha contra la violencia de género cesan estas tropelías. Y hay que recordar que en las viejas redacciones de periódicos se aconsejaba a los periodistas recién llegados que no se informase de un suicidio por su efecto mimético. No sé qué habrá que hacer, pero lo dolorosamente cierto es que con el alarde de la lucha contra esos delitos no sólo no se logra su erradicación, sino que cada día hay más casos, como si el buscado antídoto hubiese roto en eficaz estimulante.