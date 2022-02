Del aplauso al insulto

Se han olvidado ya? ¿No recuerdan cuando salíamos a las ocho de la noche a aplaudir a los sanitarios durante meses? ¿La machacona canción del Resistiré ha pasado a formar parte de su lista de canciones nostálgicas?

Probablemente esté respondiendo que por supuesto que no. Que tienen muy presente todo lo que ocurrió durante aquellos malditos meses de encierro y que, de ninguna manera, ese tiempo, que sigue perpetuado en bucle, está guardado en un baúl en el trastero de nuestra memoria.

Siento decirles, queridos lectores que, aunque no todos, son muchos los que han echado a la "nave del olvido" aquellos días infinitos. Aquellos días que eran todos iguales. Aquellos días en los que no había absolutamente nadie en la calle. Aquellos días en los que nos robaron nuestra manera de vivir, de sentir, de relacionarnos, de hablarnos, de mirarnos, de tocarnos, de vernos, de acercarnos, de reconocernos.

Aquellos días en los que nos pidieron que nos quedáramos en casa porque un virus, de origen desconocido para todos, nos amenazaba sin que pudiéramos acertar cuándo y cómo iba a llegar a nuestro presente. Aquellos días en los que se impuso el teletrabajo. Aquellos días en los que nos veíamos a través de pequeñas pantallas.

Aquellos días en los que las reuniones duraban horas porque no teníamos prisa por volver a nuestro cómodo sofá porque ya estábamos en él. Aquellos días en los que yo escribí que no sabría si, cuando terminase todo, seríamos mejores o peores pero sí diferentes… Aquellos días.

Necesitaba traer de nuevo esa etapa que se ha convertido en casi dos años. Dos años en los que sigo sin saber si somos mejores o peores, pero que sí me quita la razón en lo de que seríamos distintos.

No lo somos. Seguimos siendo los mismos. Seguimos teniendo esa mala costumbre de olvidar. Nos hemos vuelto amnésicos y la empatía, esa "habilidad de entender y compartir los sentimientos y las experiencias de las demás personas", por lo visto ya no es tendencia o, como decíamos antes, no está de moda.

No quiero parecer negativa ni derrotista porque una es positiva compulsiva, pero nos complica mucho sentir lo que sienten los demás y ponernos en la piel del otro. Nos resulta agotador pararnos un momento y pensar como la persona de enfrente.

Queremos esto y lo queremos ahora y desde ahí, desde este ahora, una sanitaria se quejaba amargamente a esta que escribe: "Nos sentimos abandonados… Los que antes nos aplaudían, ahora nos insultan… No son capaces de entender que estamos sobrepasados y que nosotros somos humanos como todos. Nos ponemos enfermos y sentimos dolor por tanta pérdida porque hemos acompañado a muchos que se han ido estando a su lado y cogiéndoles las manos para que no se sintieran solos".

¡Y vaya si sienten y se duelen! Por eso les invito a parar. Les propongo hacer un ejercicio de memoria. Un viaje al álbum de fotos de aquellos días en los que ellos, los que tantas vidas salvaron, estuvieron junto a nosotros y recibieron aplausos que deben guardar para siempre porque estaban llenos de ¿verdad?