La apostasía educativa del PSOE

Pasolini, recordémoslo ya que estamos en su centenario, escribió que la religión y las humanidades han sido arrumbadas por el poder del consumo. Este no necesita pactar con la Iglesia como desde antiguo todos los poderes -menos los modernos que la quisieron liquidar: comunismo y nazismo- han hecho para mutuo beneficio. Y nada necesita de las humanidades ni, especialmente, de la filosofía. Acabaron los tiempos en los que, desde Platón a Berlin pasando por San Agustín, Santo Tomás, Montesquieu, Mill o Marx, los pensadores inspiraban la política. Siguiendo el lúcido discurso de ese profeta laico que fue Pasolini, no solo no le sirven de nada, le estorban. Representan algo peor que lo inútil porque la sacralidad de la vida y la libertad crítica del pensamiento son piedras puestas en el engranaje del ciclo producción-consumo, en la conversión del homo legens en el homo videns de Giovanni Sartori. Nada del "conócete a ti mismo" y del "¡Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!" que desde el siglo V a. C. a finales del XVIII espoleó el conocimiento.

"Los contenidos de Filosofía serán obligatorios en ESO en la asignatura de Valores Éticos y Cívicos, hasta ahora una optativa", dice la ministra. No se trata de valores cívicos y éticos, en los que es muy difícil ponerse de acuerdo (piénsese en casos como el del aborto) salvo que se adoctrine, sino del conocimiento de la historia de la filosofía con independencia de los valores o anti valores que aporte (los totalitarios han tirado de Platón, los teócratas de San Agustín, los estalinistas de Marx, los nazis de Nietzsche y todo su saber no impidió al más grande filósofo del siglo XX, Heidegger, hacerse del partido nazi). Para enseñar los valores éticos y cívicos que todos debemos respetar bastan la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La filosofía -de la que la Ética es una disciplina- es más amplia y contempla posiciones encontradas que ni se pueden ni se deben asumir, pero todos estamos obligados a asumir la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Lo más hiriente es que se haga -porque se ha hecho: su eliminación parcial no es un bulo- desde el PSOE. Porque por su historia debería ser el heredero del ideal krausista y del rigor de la Institución Libre de Enseñanza. Pero la historia también está en el punto de mira. Prefieren la memoria. Es más manipulable.