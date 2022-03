Los árboles del Campus de Reina Mercedes

El Plan Estratégico de la Universidad 2018-2025 incluye entre sus documentos seminales el Plan de Sostenibilidad donde la infraestructura verde y el cambio climático tienen un papel relevante, plantea la gestión de los diferentes Campus como espacios de salud y convivencia ante la emergencia climática. La infraestructura verde tiene un papel en la mitigación y adaptación al cambio climático. La Universidad de Sevilla (US) tiene once Campus, con 11 hectáreas de infraestructura verde, sobre 47 hectáreas de espacio urbanizado. Los Campus de la US están dispersos por la ciudad y generan espacios ajardinados adicionales a la ciudadanía. El espacio universitario contiene un 25% de espacio verde, con 131 especies de árboles y arbustos. El Campus de Reina Mercedes muestra 16.961 metros cuadrados de espacio verde. La capacidad de sumidero total del sistema verde de la US se ha estimado en unas 113,3 toneladas de CO 2 anuales. El sistema verde de la US contribuye a la adaptación al cambio climático generando espacios sombreados, atenuando el efecto isla de calor. El Campus de Reina Mercedes contribuye un 18,7% a la capacidad de captación de CO 2 de la US, un espacio convivial y biofílico que utilizan cientos de estudiantes y vecinos del barrio. Se ha iniciado por parte de la Dirección General de Espacio Universitario de la US un proyecto de transformación de la infraestructura verde de dicho Campus. El proyecto ha suscitado debate por que implicaba de sustitución de 36 ejemplares de olmo. La ciudad de Sevilla es muy sensible a la eliminación de arbolado y ello está bien, la ciudadanía debe interesarse y recibir la información debida al respecto. Muchos somos los que sentimos cualquier eliminación de un árbol, y exigimos que se den razones para ello. Pero también hay que valorar la relevancia de cada cambio. El Campus de Reina Mercedes mostraba necesidad de mejora desde hace años y el proyecto en curso lo hace. Los ejemplares de olmo que se sustituyen muestran distintas patologías, un porte alejado del natural que les conferiría la máxima funcionalidad y también peligrosidad en un espacio muy utilizado. Se van a plantar 14 alcorques que estaban vacios en los últimos años, eliminando el hormigón de los mismos y dando el volumen adecuado para el correcto desarrollo de las plantaciones. Los alcorques de todo el arbolado sustituido se mejoraran en volumen y calidad de sustrato, aportando la US el abonado y riego necesarios. En total se plantarán 50 ejemplares de arboles, con lo cual hay un incremento de 14 árboles en el Campus. Las especies elegidas han sido: Catalpa 20 ejemplares, sófora 20 ejemplares y árbol del amor 10 ejemplares. Dichas especies funcionan muy bien en Sevilla, con alta eficiencia en el uso del agua y capacidad de captación de CO 2 . El proyecto aporta un espacio saludable, biofílico, paisajísticamente bello y con una notable aportación ante la emergencia climática.