En el arranque del fútbol según Sevilla

Primer lunes del mes de julio y primera cita con los futbolistas. Los dos clubes sevillanos han coincidido en iniciar el fuego mediante los preceptivos exámenes médicos, lo que no ha impedido que la actualidad quede un tanto copada por la llegada de esa nueva ilusión verde, blanca y verde que es Luiz Henrique, ese tocayo del seleccionador nacional que tan buenas perspectivas abre a la espera de que con el fuego real comience el tiroteo.

No soy de echar las campanas al vuelo en cuanto al apartado de recién fichados. Ni siquiera lo hice cuando Lopera anunció el fichaje de Denilson para un curso después. Y eso que el paulista venía sobradamente avalado por un puñado de canarinhas en su vitrina. Luego pasó que el globo fue desinflándose desde aquella tarde en un torneo veraniego en Balaídos en que lo cogió Míchel Salgado para no dejarle rascar bola, conque ojalá no se repita la historia.

Y no es que Denilson resultase un fiasco absoluto, pero que nunca respondió a lo que vendían sus vídeos, tan ricos en juegos malabares, no creo que alguien ose refutarlo. Llegó con puntualidad Luiz Henrique a su incorporación a la espera de que arribe su compatriota el central Luiz Felipe y el pistoletazo de salida está servido. Como está servido en el Sevilla, siempre a la espera de cuadrar cuentas con Koundé para afrontar la enésima revolución en su vestuario.

Y en medio de todo, el despido del médico del Sevilla con la plaga de lesiones flotando en el ambiente. La cantidad de problemas musculares ha encontrado como víctima al médico y no a los que plantean el trabajo físico. Ojalá se acierte en el Sevilla con esta medida, pero no tendría nada de extraño que la cuerda se haya roto por su parte más débil. Bienvenido el curso 2022-23 para el fútbol según Sevilla y con repetir la faena anterior, miel sobre hojuelas.