¿A cuánto ascenderá el ahorro?

Hemos contado con una horita más de sueño, que tal como están las cosas no viene nada mal tras habérsele dado marcha atrás al reloj mecánico, que no al del tiempo, que al del tiempo no le podía dar marcha atrás ni aquella doctora Asland que, desde su Rumanía natal, hizo concebir unas esperanzas que resultarían falsas. No podría ser de otra forma, pues el reloj biológico no tiene marcha atrás, sólo hacia adelante, inexorablemente hacia adelante. Pero doctores tiene el mundo que dicen que conviene que amanezca antes y antes nos cubra el manto de la noche para que se ahorre energía. Y la verdad es que nunca nos han dado los resultados de a cuánto asciende el ahorro. En un tiempo en que hasta nos dicen al minuto qué pasa en las antípodas, resulta que en este apartado sólo nos ofrecen estimaciones y ya se sabe la poquísima credibilidad de esas estimaciones. En fin.