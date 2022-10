El asesinato de la pequeña Lola

El cuerpo de la pequeña Lola -12 años- apareció el pasado viernes con las manos y los pies atados, asfixiada, degollada y cosida a puñaladas, en una maleta abandonada en el patio del inmueble de París en el que residían sus padres. Se ha detenido a Dahbia B, una joven de 24 años, sin techo, de origen argelino y que al parecer padece problemas mentales, como presunta autora del asesinato, añadiéndose a este cargo los de violación, tortura y barbarie. Otras tres personas, también de origen argelino, la hermana de la sospechosa y dos hombres, están siendo investigados.

Aunque al principio los medios vincularon el asesinato con el tráfico de órganos, posteriormente lo trataron como un crimen "gratuito y sin sentido sobre un fondo de marginalidad". Las informaciones son confusas y en algunos casos irresponsables. Se tocan temas tan sensibles como la procedencia de la presunta asesina y sus cómplices, el tráfico de órganos -rápidamente descartado, pero al principio lanzado como hipótesis por muchos medios- o la involucración de la hermana de la víctima, solo resaltada -lo que no deja de ser sorprendente- por algunos medios españoles, no por los franceses que siempre apuntaron a la detenida Dahbia B. La alarma social está disparada en Francia, donde cada año desaparecen 49.000 menores de los que 11.000 no son localizados.

El horror de la niña torturada y asesinada se ha visto envuelto en ataques al Gobierno y al ministro del Interior por reaccionar tarde (al poco de descubrirse el cadáver este tuiteaba la recomendación de una obra de teatro), desinformaciones o informaciones sensacionalistas y apresuradas, reacciones desde la extrema derecha agitando la procedencia argelina de la principal sospechosa y los otros detenidos, y relacionando la tardía reacción del Gobierno y el ministro a su temor por excitar reacciones xenófobas que comprometan sus políticas de inmigración e integración: "Los medios de extrema derecha que ven en la inmigración, particularmente la magrebí y la argelina, la fuente de todos los males y todas las violencias en la sociedad francesa, no dejarán de explotarlo", se escribía en TSA, primer medio francófono argelino.

Tras todo este ruido y confusión sensacionalista y politizada está el cuerpo torturado y asesinado de una niña de 12 años, su sufrimiento y el de su familia. Da vergüenza tanta irresponsabilidad informativa y manipulación política.