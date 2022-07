El astifino mes de septiembre

No porque la cuenta del banco sufra el día 30 el puyazo de los gastos de agosto. Ay, esa factura de aquella cena pasada de fuentes de bigotes y botellas de vino. Septiembre tiene cada vez peor fama porque retorna con fuerza la cultura de dejarlo todo pendiente para ese mes. La globalización, los comercios abiertos las 24 horas, el turismo masivo y otras causas habían reducido la hermosa intimidad del mes de agosto. Ahora hay gente todo el día en todas partes. Muchos negocios abren en agosto porque sencillamente hay demanda. Eso de cerrar del 1 al 30 ha quedado en cierta manera como una práctica vintage. Hasta hay establecimientos de playa que en agosto mantienen el día de cierre semanal como si fuera noviembre. Pero no, pese a todo, pervive la costumbre de comenzar o hacer ciertas cosas a partir del primero de septiembre: desde el encuentro pendiente con un amigo hasta una entrevista de trabajo, pasando por la celebración de un sacramento o incluso un divorcio. Como leen.

Hace años oí una frase genial que creía insuperable: “Mi padre dice que en la playa no hace falta que vayamos a misa, que hay que ir durante el curso, que ahora hace mucho calor”. ¡Toma del frasco! Eso es un argumentario y no los que envían los partidos políticos. Pues hace poco me quedé como en los buenos años de Guerra, literalmente pasmao, cuando una persona me comentó:“Ya hemos acordado que nos separamos en septiembre. Sí, mejor en septiembre”. Un ejemplo de comportamiento civilizado, sin duda. O moderado, que se diría ahora para ser cool. En agosto, no. En agosto hay gente que convive en armonía en contra de lo que dicen todos los estudios estadísticos. La verdad es que siempre he preferido gente poco convencional y con un punto transgresor, así que me parece muy bien. Separarse en agosto debe ser cosa de tiesos o, mucho peor, de individuos previsibles e irrelevantes. Se decide en junio, se anuncia en julio y se ejecuta en septiembre.

Como al comprar un nuevo frigorífico. “Ya se lo mandamos en septiembre, ¿no?”. O al contratar a los albañiles. “Le damos fecha para la segunda semana de septiembre”. O al pedir cita para una ecografía. “¿Le viene bien para la semana del 12 de septiembre?”. Qué cosas se oyen estos días. Uno, que es firme partidario de agosto, tiene la convicción de que es precisamente en el octavo mes del año cuando se ganan las principales causas. Cuando todos se relajan, cuando medio mundo sestea, cuando la velocidad de muchos motores se quedan al ralentí, es cuando hay que apretar y sembrar para recoger el cultivo... en septiembre.