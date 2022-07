¿Es que no hay autores sevillanos?

Sevilla tiene especial no sólo el color, ya que en la mochila de su idiosincrasia ocupan sitio otros aspectos. Y no siempre tan positivos como el de ese color que proclama la canción. Sevilla tiene también en su ADN conceptos que van del papanatismo a la ingratitud, de la novelería al entreguismo con lo que viene de fuera. Sevilla es tierra de talentos que no necesita importaciones, por lo que no tiene sentido alguno que para crear un galardón literario haya que bautizarlo con el nombre de algún escritor foráneo. Y si se le diera el nombre de un autor de consenso, de alguien que no dejase lugar a dudas, pues bueno está lo bueno. Pero una ciudad que, por ejemplo, ningunea el azulejo de un preclaro hijo suyo y, a la vez, acoge con los brazos abiertos el de una escritora que fue ejemplo de sectarismo y sin nada que ver con Sevilla, pues ya me dirá usted a qué viene eso.