Ayuso se equivoca

Se equivoca Ayuso al recibir al presidente Milei para ofrecerle una condecoración internacional madrileña. Se equivoca porque el presidente argentino es una persona suficientemente controvertida como para andarse con tiento antes de recibirle a lo grande, para moverse con cautela porque no es difícil que aproveche la ocasión para decir cuatro malas palabras contra España, no contra su presidente. La prueba de que se equivoca es que el Rey no va a reunirse con Milei, porque no viene en visita oficial, sino privada, que es la razón más lógica para no ser recibido en Zarzuela… ni en la Puerta del Sol.

Se equivoca Ayuso porque Milei viene a Madrid invitado a una cena de una organización de corte económico liberal, a la que no se permite la entrada de la prensa -quizá cambien de idea en el último momento por las críticas recibidas-, como si fueran a producirse declaraciones que es más prudente no hacer públicas.

Dice Ayuso, con razón, que Javier Milei ha sido elegido por la mayoría de los ciudadanos de su país. Se podría añadir que además las relaciones entre España y Argentina son y deben ser excepcionales por razones históricas, culturales y económicas; se trata de dos países con unos lazos muy estrechos más allá de los avatares políticos. Pero en este momento la relación entre el presidente argentino y el gobierno español es muy delicada. Tanto, que el propio Rey ha considerado prudente no echar más leña a un incendio que, hay que apuntarlo en contra de Pedro Sánchez, lo inició el gobierno español con un ministro habitualmente bocazas que sugirió que Milei era drogadicto, al declarar que consumía estupefacientes. Respondió Milei llamando corrupta a la mujer de Pedro Sánchez, y eso Sánchez no lo podía consentir. Aunque, que se sepa, el presidente no ha prohibido que en Moncloa no entren las docenas de periódicos y revistas internacionales que se explayaron con el caso de los másteres de Begoña Gómez y sus cartas de recomendación, y recogieron que estaba acusada de corrupción.

La política internacional la lleva el gobierno, hasta el punto de que el Jefe de Estado debe acordar con el gobierno sus contactos internacionales que no sean privados. Así lo recoge la Constitución, no cabe por tanto insinuar, como está haciendo la extrema derecha, que Felipe VI se está sometiendo a lo que marca Moncloa. No es cierto. Cumple lo que dice la ley de leyes. Y se equivoca Isabel Díaz Ayuso con esa cita y con esa medalla. Aunque no sea más que porque hay mil maneras de marcar distancias con las políticas de un presidente al que hay mucho que reprochar. Por ejemplo, seguro que Isabel Díaz Ayuso encontraría la forma de marcar distancias con un presidente de gobierno español que recibe, pacta y negocia con quienes no debe, porque incumplen las leyes españoles, reniegan de la Constitución y, lo peor, detestan a España y a su Jefe de Estado.