Cuando en 1983, el Gobierno de Felipe González propuso despenalizar el delito de aborto en tres supuestos, la entonces Alianza Popular (precursora del PP) recurrió el proyecto de ley ante el TC alegando la vulneración del art. 15 de la CE: "Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral...", por entender que ese "Todos" incluía al concebido no nacido o nasciturus. La decisiva sentencia de 1985 (STC 53/85) fijaría al respecto que, si bien el nasciturus no era titular de ningún derecho fundamental, su vida humana sí constituía un bien jurídico merecedor de una "protección efectiva" del Estado, incluso en el ámbito penal. Sólo ante determinadas circunstancias límites tasadas por la ley (los supuestos en caso de violación, graves taras del feto y grave peligro para la vida o salud de la embarazada), esa vida humana podría ser sacrificada sin sanción.

Bajo este marco jurídico se reguló el aborto desde 1985, aunque se fue tolerando un masivo fraude de ley al amparo del "grave peligro para la salud... psíquica de la mujer", que disparó los abortos anuales en España hasta llegar a los 100.000. Pero sorprendentemente, el PP de José María Aznar, aun gozando de mayoría absoluta en la legislatura 2000-2004, no haría nada por corregirlo. Todo lo contrario del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero que le sucedió, que, aprovechando las denuncias por las escandalosas prácticas del Dr. Morín, acometería una radical reforma con la denominada ley Aído, LO 2/2010, que facilitaba el aborto (IVE) durante las primeras 14 semanas de gestación, con la única exigencia formal de la entrega de un sobre informativo y que transcurriesen al menos tres días hasta la intervención. Este cambio sustancial, que cabía interpretar como el aborto libre en esas primeras 14 semanas de gestación, al margen de lo establecido por la STC 53/85, fue muy contestado por el propio PP, que interpuso un nuevo recurso de inconstitucionalidad que se mantuvo extrañamente paralizado en el TC, al parecer, por interés de la propia cúpula del PP. Sin embargo, y sólo un año después, gozando ya el PP de una nueva mayoría absoluta con Mariano Rajoy (2011-2015), éste sólo reformaría la recurrida ley para exigir el permiso de los padres en el aborto de sus hijas adolescentes de 16 y 17 años. Aún más: el intento de una reforma más amplia propuesta por su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pretendiendo retomar la anterior ley de supuestos, no sólo no prosperaría, sino que le costaría el Ministerio.

Visto lo anterior, poco podía sorprendernos la huidiza reacción del PP ante la escandalera mediática y política montada por el mero anuncio de un protocolo sanitario de la Junta de Castilla y León (PP-Vox), ofreciendo a las embarazadas la opción de escuchar el latido del corazón y ver la ecografía de sus hijos en el seno materno. Y menos aún, la calificación de "correcta" por Núñez Feijóo a una ley de plazos "bien construida", y sus bendiciones al anuncio por Conde-Pumpido del rechazo del TC al recurso que interpuso el PP en 2010. Con esto se confirmaba la rendición de la cúpula del PP abandonando a su suerte a los seres humanos más inocentes e indefensos, cuyas imágenes y latidos identifica nuestra progresista cultura con una intolerable amenaza contra la libertad y un crudelísimo delito de lesa humanidad.