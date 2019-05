El banquillo del Sevilla, esa gran incógnita

Dentro de la envidiable organización interna del club, suele pasar en el Sevilla que las derrotas se vendan como empates y los empates como victorias aplastantes, de ahí que no haya extrañado cómo se ha vendido el cese de Caparrós. ¿Alguien creyó alguna vez que iba a seguir en el banquillo sevillista? Sin embargo, se ha escenificado el cese de funciones como algo inesperado pero consensuado, que en el Sevilla si sobra algo es consenso.

¿Y cómo podríamos calificar esta tercera incursión del utrerano en el banquillo sevillista? Pues con buena nota y eso que la posición del equipo en la tabla no mejoró a la que ostentaba cuando en la jornada vigésima séptima fue defenestrado Pablo Machín. Entonces, el Sevilla ocupaba la sexta plaza a un punto del Alavés y a cinco del Getafe. En este tiempo adelantó al Alavés y recortó distancias con el Getafe, pero permitió el adelantamiento del Valencia tras aquel infausto 0-2.

En su favor juega algo que puede ser opinable y es si el Sevilla se encontraba en caída libre o no. No es un dato objetivo que todo fuese ir a peor tras aquel infausto autogol de Kjaer en Praga, pero lo cierto es que esa depresión la sofocó Joaquín en Cornellá por vía de apremio. Además, y gracias a la especial colaboración de Jesé, ganó un derbi más y su indudable carisma en el sevillismo más visceral volvió a ganar enteros, pero aquella derrota con el Valencia fue clave para no crecer.

Ahora, con la patata nuevamente en las manos de Monchi, nos preguntamos cuál es el perfil de entrenador que busca el de la Isla de León. En los últimos tiempos, en el Sevilla se han producido muchos vaivenes en la búsqueda de ese perfil. ¿Por qué se apostará? Manzano, Míchel, Marcelino, Sampaoli, Montella, Machín... son nombres de distinta filosofía como inquilinos de un banquillo que sólo ganó en solvencia con la presencia de Unai Emery. ¿Qué toca ahora?