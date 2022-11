Sin un bar

EN Casa Labra se fundó el PSOE en 1879 y aún se sirven pavías de bacalao de tapas. En la cafetería Galaxia conspiraba Antonio Tejero contra la democracia entre cortado y copa. En bares, ventas, chiringuitos, baches y cafés se ha escrito la historia de España. Alfonso Guerra y Abril Martorell terminaron la Constitución de 1978 en José Luis, con olor a pincho de tortilla. Miles de jubilados comienzan cada mañana de la manera más andaluza que se pueda concebir, con un café y unas tostadas, un pequeño lujo que ordena el día y lo glamouriza aunque la paguita sea corta. El Estado del bienestar es esto: las generaciones que un día bebieron la leche en polvo que le envío Estados Unidos a Franco comienza el día mejor que Carlos III de Inglaterra. Nadie les molesta con la gaita.Una copa de oloroso a la hora del Papa evita muchos males, y no hay nada mejor para socializar en el barrio que la barra del bar. Allí es donde se dejan las llaves para un familiar y los paquetes de Amazon para el vecino que no se encuentra en casa. Se escribe mucho sobre los efectos perniciosos para la salud del alcohol, de la ausencia de beneficios incluso en pequeñas cantidades, pero no se valoran sus virtudes socializantes y emocionales.El escritor Ramiro Pinilla concibió la fundación mítica del País Vasco en una taberna, un paisano que rebuscaba en las orillas del mar algunos despojos de valor encontró un tablón sagrado, lo llevó a la casa, lo colocó sobre dos pilares y se dedicó a vender vinos. Y a hablar de política, a dirimir si aquel tablón era propio o de todos y, por tanto, a quién o quiénes correspondía el beneficio. No hay más preguntas que ésas.Los bares son más habituales que las boticas y las parroquias, por eso leo con pavor que hay 4.000 andaluces que viven en pueblos donde no hay una barra. Una desgracia. La mayoría de estos pueblos sin sal se encuentran en las Alpujarras, entre Granada y Almería, y otro, Cumbres de Enmedio, está en la Sierra de Huelva. Tan cerca del jamón. Había supuesto que España son los bares, pero comienzan a ser una excepción en las provincias despobladas. En Málaga, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Jaén hay, al menos, un bar en todos los municipios, pero ésa no es la regla. Sólo Madrid, Murcia y Galicia te dan la seguridad de que, al llegar a un pueblo, siempre habrá un bar abierto donde te darán los buenos días y, al menos, te servirá un botellín y unas avellanas. Yo,que tanto he criticado a su patronal, los llorecas, lloro por los pueblos sin bares.