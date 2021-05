Al barranco, hasta el final

Tiempos de mediocres, egoístas, serviles pelotilleros, carencia de escrúpulos, vacío ético, simulacro ideológico, desinterés hacia la cosa pública por parte de quienes han sido elegidos para gestionarla y cobran por ello. Unos más, otros menos, algunos mucho. No en todos los casos, por supuesto. Algunos dirigentes autonómicos -Moreno o Núñez Feijoo, de un lado, García Page o Fernández Vara, del otro- mantienen lo que en mi opinión es exigible al servicio a la ciudadanía propio de sus cargos. Pero en conjunto estos son malos tiempos políticos. Basten los ejemplos de Vox en Andalucía, dispuesto a comprometer un Gobierno de gran estabilidad y buenos resultados por su obsesión xenófoba y su ADN populista, o del indulto del PSOE sanchista. Se tiene la tentación de pensar que esta percepción está desvirtuada por un sesgo ideológico derechista y por el manriqueño tópico de "cómo a nuestro parecer/cualquiera tiempo pasado fue mejor". Pero resulta que, objetivamente, este Gobierno está preso de la personalidad narcisista de su presidente y de sus estrategias para mantenerse en el cargo; y que es tan falso que todo tiempo pasado fuera mejor como que todo tiempo presente lo sea.

Vengo insistiendo sobre la adhesión inquebrantable a Sánchez de los socialistas que no quieran ser expedientados, segregados o tachados de quintacolumnistas de la derecha. Habrá quien lo tome por una exageración nacida de la aversión ideológica. No lo es. Basta para demostrarlo el discurso de Iván Redondo en el que parecen oírse ecos de Yo el supremo de Roa Bastos, El señor presidente de Asturias, la lealtad de Carrero a Franco "totalmente clara y limpia, sin sombra de ningún íntimo condicionamiento ni mácula de reserva mental alguna" o el aplauso a Stalin que, transcurridos once minutos, nadie se atrevía a dar por finalizado (no estaban equivocados: el primero que dejó de hacerlo fue detenido esa noche, diciéndole uno de sus captores: "Nunca seas el primero en dejar de aplaudir").

No recuerdo que en nuestra historia democrática se haya dicho un disparate como el de Iván Redondo: "Un asesor se tira a un barranco por su presidente. Yo me tiro por él. Ahí estaré con él hasta el final". Más que grotesco, preocupante. Porque quienes están dispuestos a tirarse a un barranco por su líder lo están también a despeñarnos a todos. ¿Les parece, tras estas palabras, exagerado lo de la adhesión inquebrantable?