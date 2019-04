Se bebió de golpe todas las estrellas

Se quedó dormido y ya no despertó. Conseguiste, por fin, volar como las gaviotas lejos del suelo por el aire libre, aunque los demás siempre te dijesen: "¡Pobre idiota!, ¿no sabes que volar es imposible?".

Nos dejaste el espacio como testamento lleno de nostalgia, lleno de emoción y hoy ya vaga tu recuerdo por los sentimientos que yo te derramo en esta canción.

Porque tu filosofía de la libertad fue ganar la tuya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás.

Tus exégetas recientes te han calificado de cantor poeta de las cosas sencillas pero, aun cierto, yo te he sentido y te seguiré sintiendo como un artista tan profundo como sensible, porque que esta sencillez arranca de la innegociable sensibilidad que te hizo diferente de otros cantautores, casi coetáneos, que iniciaron sus triunfales trayectorias artísticas tan meritorias, y que aún perduran, por denunciar actitudes políticas, gentes, los políticos que no entraban en tu "razón de ser".

Tú, Alberto mi eterno ausente, sólo atacabas compadeciéndote a la vez, con tu íntimo Cabral, al "pobrecito patrón que piensa que el pobre soy yo" o del ejecutivo trepa que "tiene la sartén por el mago y el mago también", y denunciaste, con esa inigualable voz que hasta dulcificaba la justicia y la indignación, el genocidio de Sabra y Chatila. "¿Adonde esté el orgullo de los hombres o acaso hay que decir hipocresía? ¿Adonde estabas tú, con tu arrogancia, poderoso señor que en la mochila llevas todo el cadáver de la infancia…?"

¿Y cuando animaste al joven comodón recordándole que: "Cuando le dije a mi padre que me iba a echar a volar, éste se puso serio y me dijo: a mí me ha pasado igual, en cuanto llama la vida los hijos siempre se van. Te va llamando el camino y no le gusta esperar. ¡Camina siempre adelante tirando bien de la rienda, mas nunca ofendas a nadie para que nadie te ofenda".

Yo te guardo, en un rincón del alma, la pena que me dejó tu amor, aunque no comprenda que, después de haber querido tanto como he querido yo, me hayas dejado tan solo, y más, como me encuentro hoy. Me parece mentira, ¡Dios mío!, que tampoco esta noche escucharé tu voz.

Voz infinita que tantas veces nos enseñó que cuando un amigo se va queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo, porque la amistad es un frágil barco de papel que sólo puede tener de timonel a un corazón.

Amigo Alberto, si esta copla, como el viento, adonde quieras que estés me la reclamas, seré feliz, porque lo dice el sentimiento cuando se llevan los amigos en el alma.

Puesto que ya has llegado, querido amigo, dile a Marisa mi mujer, que también se fue dormida antes de tiempo, que la sigo queriendo como el primer día con el sentimiento del amor primero y que me esperéis pronto, así lo deseo ahora que os habéis ido, porque quiero, con Carlota, que también anda por ahí, hacerte entre los tres de coro para, aun ya muertos, renacer de nuevo con cualquier canción que salga de tu inolvidable voz.