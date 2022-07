Los becarios

Ese año me había hecho un pelado terrible, con la raya en medio y los pelos desperdigados a un lado y otro, en bloques, como hojas de lechuga mal colocadas, porque había visto a Matt Damon en El indomable Will Hunting y quería emularlo, sin sopesar que, ejem, nunca iba a poder ser Matt Damon ni valorar además que tengo un cabello indómito, proclive al esperpento, con el que no se puede ni se debe jugar mucho. Que fuera un chaval fantasioso no significa que no supiera nada de la vida: mi padre había muerto ese mismo año, y bien que te enseñan la ausencia y el amor que dejan los que se marchan, ese zarpazo. Aquel verano llegué, como tantos otros becarios empiezan su aventura, a principios de julio, a la redacción del desaparecido Diario de Andalucía, temeroso, dubitativo, consciente de que mi bagaje de películas vistas y de libros leídos, las nociones de periodismo que había reunido en la carrera, no iban a ser suficientes para defenderme en una realidad laboral que desconocía. Qué suerte que gente maravillosa, Inma, Nuria, Rocío, me cogiera de la mano entonces y me acompañara en mi entrada en el mundoadulto. Por ellas, por sus sabias indicaciones y su visión del oficio, aquel comienzo, pese a las inseguridades, no implicó asomarse a ningún abismo, todo lo contrario. Pisaba tierra firme. Quienes me conocen lo saben: soy un sentido, un intenso, y me enamoré de esto. Dos, tres entrevistas y ya no había vuelta atrás, la tela de araña me había atrapado. Hablar con alguien, contar su historia, escribirla con respeto y cariño, igual que un panadero hace el pan o un artesano esculpe o talla la piedra o la madera. Aún estoy agradecido por abrir esa puerta. En cierto modo, ese verano lleva alargándose casi un cuarto de siglo. Nunca, y mira que han caído tormentas desde entonces, me he arrepentido de esta vocación. Cuántas obras de teatro, exposiciones, conciertos, propuestas de flamenco -¡lo que me ha dado el flamenco en estos años!- me han reafirmado en mi propósito. El otro día, Carles Mesa, locutor de No es un día cualquiera en RNE, diferenciaba entre la entrevista pelota y la entrevista amable, que es una en la que se crea el ambiente propicio y el invitado se suelta. Yo he asistido a muchos milagros así, el de gente que se sacaba el corazón y te lo daba.

El mundo ha cambiado -ay, ese jovencito pertenecía a otro siglo-, pero en las generaciones siguientes, en quienes vinieron después de prácticas -Pilar, Carlos, Cristina, Ana, Mercedes, María, y la lista podría continuar- he identificado la misma ilusión, las mismas ganas de crecer, que yo albergaba entonces. Ojalá sepamos darles espacio, oportunidades, a los que empiezan ahora, transmitirles aquel entusiasmo, tan hermoso, tan puro, como un espejo en el que aún, a veces, nos reconocemos.