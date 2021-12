De un belén sin caganer, qué bien

Tras la sobredosis de nostalgia que se trae la Navidad en la barriga, paliada con las oposiciones al empacho por unas comilonas pantagruélicas, se lleva la palma en el top de ocio el nomadeo para ver belenes. No sé cuántos belenes se habrán instalado en la ciudad, que sólo en el casco antiguo pasa del centenar, pues no hay hermandad, asociación o centro comercial que se precie que no haya instalado su belén particular. Belén en maqueta según la imaginación de su autor, léase portal, palacio de Herodes, riachuelo, apriscos, huertos y los Reyes Magos asomando en lontananza y acercándose a diario. Pues de todos los belenes que pude ver me quedo con el que monta Rogelio Trifón en su casa del Arenal. No le falta un perejil y cuenta con varios aportes autóctonos, desde el Arco del Postigo a una vaca tudanca, con la concesión al buen gusto de la ausencia del caganer.