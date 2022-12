La celebración del nacimiento de Jesús de Nazaret el veinticinco de diciembre en el ámbito cristiano se remonta al siglo IV, una vez que las autoridades romanas fijan dicho natalicio en la misma fecha en la que anteriormente adoraban a los dioses paganos Mitra y Sol Invictus. Su reflejo primario puede observarse en imágenes de María con su hijo en brazos en ciertos frescos de catacumbas, entre las que destacan las de Priscilla en Roma. Durante la Edad Media, a pesar de prohibiciones papales como la de Inocencio III, las representaciones vivientes de dicha conmemoración alcanzaron popularidad en iglesias y plazas públicas. En este sentido, es de consenso que el primer belén, portal o pesebre como tal fue el teatralizado por San Francisco de Asís -en 1223- en una gruta del bosque toscano de Greccio con lugareños, un asno, un buey y, probablemente, un muñeco de barro cocido en representación de Jesús. El primer belén con figuras inanimadas del que se tiene constancia corresponde al tallado en mármol por Arnolfo di Cambio en 1289, conservado en la iglesia romana de Santa María la Mayor. Esta manifestación artística-religiosa mostrará su máximo esplendor y se popularizará a partir del siglo XVIII a través de los barrocos belenes napolitanos que se difunden por Europa y el Nuevo Mundo.

La simbología propia que atesora el belén procede de los evangelios canónicos de Lucas (2:1-7) y Mateo (1:18-25), y, en mayor medida, está contenida en los relatos de diversos evangelios apócrifos sobre el nacimiento y la infancia de Jesucristo. Es necesario ponderar la relevancia de estas narraciones no aceptadas oficialmente por la Iglesia en la tradición belenística: el nacimiento de Jesús en una cueva; la presencia del buey y el asno en los momentos del alumbramiento y cuidado del recién nacido; la procedencia de los Reyes Magos y sus nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar... Estos y otros detalles significativos surgen exclusivamente de los evangelios apócrifos y no debe sorprendernos, pues esta circunstancia también puede constatarse en la iconografía de las iglesias y los pasos de Semana Santa: los nombres de los padres de la Virgen, Ana y Joaquín; la presentación de la Virgen niña; la historia y nombres de los ladrones que acompañaron a Jesús en la crucifixión, Dimas y Gestas; el apelativo del centurión romano que atravesó con una lanza el costado de Cristo, Longinos; la presencia de la Verónica en la Pasión de Jesús en su camino hacia el Gólgota... Nuestro acervo místico debe mucho a estas escrituras apócrifas no recogidas en el Nuevo Testamento que calaron muy hondo en la tradición cristiana y se han mantenido durante milenios en manifestaciones religiosas y festivas, como el montaje de belenes por creyentes y escépticos durante la Navidad.

"Tres días después de nacer el Señor, salió María de la gruta y se aposentó en un establo. Allí reclinó al niño en un pesebre, y el buey y el asno le adoraron" (Evangelio apócrifo de Pseudo Mateo, cap. 14).