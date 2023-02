LOS ciudadanos de Spal nos vemos ya obligados a atesorar un atlas secreto de la ciudad, como las monarquías renacentistas y barrocas guardaban con celo las cartas, mapas y portulanos de sus rutas de comercio y navegación. Cualquier nuevo descubrimiento de un bar o un restaurante hay que callarlo, cerrarlo con siete candados para que no lo observe el gran ojo digital. Más si es en el centro, punto cero del impacto turístico, aquel que convirtió en parque temático lo que antes eran templos. Si la Ilustración y la secularización trajo consigo lo que Max Weber llamó el “desencantamiento del mundo”, el turismo –sin olvidar sus beneficios económicos– ha supuesto el fin de la magia de no pocos negocios y lugares que, pese a que permanecen aparentemente igual que en sus mejores años, son hoy meros contenedores sin rastro de la vieja autenticidad que los hizo famosos.

El otro día tuve el placer de cenar con unos amigos en uno de los poco lugares del centro de la ciudad que van quedando con una cierta pátina. El público, indígena –con algún respetuoso explorador extranjero, que siempre es bienvenido–; el pollo frito, excelente; la vigueta de melva en el tomate aliñado, generosa; el tinto, decente; la decoración, de bar de toda la vida en el que se mezclan azulejos, fotos de Cristos, pósteres de exposiciones de Edward Hopper y, sobre todo, un gran ejemplar del que –lo digo desde la más absoluta arbitrariedad– es el mejor cartel taurino de la historia de Sevilla, ese dibujo fantasmal de Pepe Luis Vázquez ejecutado por uno de los grandes: Ricardo Cadenas (que aprenda Foster).

Como no hay gran bar sin gran dueño, al igual que no existiría Casablanca sin Rick Blaine, la cena la culminó la charla final con la jefa, una de esas andaluzas expansivas y currantes. La señora es natural del Palmar de Troya y nos regaló su versión sobre las supuestas apariciones marianas que desembocaron en el nacimiento de la secta palmariana: “Un pariente mío estaba con las niñas que dijeron haber visto a la Virgen. Pero él dice que eso no fue así, que lo que pasó es que de debajo de un lentisco salió corriendo un bicho que no supieron muy bien qué era y, con los nervios, empezaron a gritar y a decir que era la Virgen”. A nadie se le escapa el aspecto berlanguiano de la escena, pero tampoco debería pasar desapercibido su sentido más poético, lo maravilloso de unas niñas que son capaces de ver el esplendor de la corte celestial en el áspero olivar de la Alcaparrosa. Eso, imagino, son residuos del tiempo encantado de nuestros antepasados, un mundo muy anterior a la digitalización y el turismo que guardaba tesoros para los que ya no tenemos mapas.