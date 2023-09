La ley que trata de impedir las llamadas comerciales es un fracaso. Las estrategias invasivas de las operadoras comerciales continúan con sus requerimientos en los horarios más comprometidos para los sufridos clientes. El buenismo impide responder de forma airada al compañero, que lo es, que nos interrumpe la jornada laboral, el almuerzo o el intento de pequeña siesta, fallida como una investidura de Feijóo. Uno de los problemas de esta sociedad es que nadie quiere asumir el coste de un no, cuando es maravilloso experimentar la sensación de librarse de un peñazo con pronunciar el oscuro monosílabo. Pero eso es harina de otro costal. Los telediarios aseguran que las grandes empresas no hacen caso de los límites impuestos a los ofrecimientos de servicios por llamada directas de empresas a las que no hemos facilitado el número, al menos de forma consciente. Todo el mundo sabe que te llaman, te hablan de tú por supuesto, te comienzan a hablar de acuerdo con un texto preestablecido (cuando no es un robot) y abusan no ya de la buena educación, sino de la incapacidad (buenismo)de interrumpir una conversación que está irrumpiendo nuestra vida cotidiana, ya sea laboral o familiar.

Ciertas empresas nos conocen perfectamente, saben que somos blandos, evitamos el papel de malos de la película porque somos inseguros y no nos gusta decir que no, sino escaparnos si es posible como calamares en la confusión de un mar de tinta. Por eso nos gusta tanto la bulla, porque en ella no somos nadie, pasamos desapercibidos. La llamada comercial nos obliga al uno contra uno. Y justo en este terreno es donde sucumben los egos más vulnerables. La misma estrategia, o peor, es la que usan los que te salen al paso en una calle principal para demandarte la firma para una ONG, siempre solidaria por supuesto.

Hay ciudades que han dictado ordenanzas para impedir maniobras de acoso al viandante que comienzan por colocarse justo delante del demandado para captar por la fuerza su atención. Saben que en esta sociedad hay muchas, muchísimas personas, que no saben decir que no y aplican el buen rollito. Los acosadores se basan en un mantra falso:el de que de todo es posible cuando uno “está trabajando”. Ser comercial no da derecho a invadir los espacios vitales de otro, al igual que poner el intermitente no supone tener preferencia para ejecutar la maniobra anunciada. Hay que asegurarse de la posibilidad de hacerla en condiciones de seguridad. La DGT siempre da instrucciones sabias para la seguridad vial... y para la vida. Ahora hay que hacer leyes para que nadie nos llame durante la comida. Antes temblábamos si sonaba el aparato a la hora del almuerzo.