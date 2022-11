¿El botellín es un gasto hormiga?

Como la canción de la chica nueva en la oficina, tenemos nueva barrila en los medios de comunicación. Ahora nos dan las matraca sobre los denominados gastos hormigas. ¡Cuidado con ellos! En un país con seis millones de hogares con dificultades para llegar a fin de mes, según Cáritas; con la gente joven que se marcha de casa de los padres a los 30 años en el mejor de los casos, con los trabajos mayoritariamente precarizados (y maquillados en las estadísticas), resulta que ya no nos quieren ni dejar respirar con los pequeños momentos cotidianos donde tantos depositan unos instantes de sencillo bienestar. Nos advierten directamente del coste mensual de desayunar fuera de casa de lunes a viernes. ¡Toma, claro! ¿Y el coste de hacerte el desayuno de casa, que no sólo es económico? ¿Y acaso no tienen derecho a comer los señores de los bares? Hay quienes están empeñados en no dejarnos vivir. No podemos gastar a lo grande, pero es que no quieren que tengamos gastos pequeños. No podemos veranear como las generaciones anteriores, pero nos quieren quitar ese botellín glacial con el que, quién sabe, usted compensa la brasa cotidiana que sufre en su trabajo o en su ambiente familiar. Pues no, evite usted el gasto hormiga.

Como si fueran peor que el exceso de alcohol, aunque en toda serie o película de Netflix se descorhen dos o tres botellas de vino. ¡Vengan las actrices a beber vino! ¿Se han dado ustedes cuenta? Las hacen beber mayoritariamente a ellas. Y nadie protesta por el machismo evidente, ni siquiera porque nadie saque, al menos, una tapa de queso, unos taquitos de mortadela o alguna suerte de empapante. Será por evitar el gasto hormiga. ¿Y el sentido negativo que ahora le dan a un insecto que tiene tantas virtudes? Siempre hemos elogiado la fuerza de voluntad, la perseverancia, el tesón y la capacidad de trabajar en equipo de alguien asimilándolo a una hormiga. O a su diminutivo: hormiguita.

Pues ahora la hormiga aparece como una amenaza. Ni café matinal con medita tostada, ni botellín. ¿A ver cómo hubieran sobrevivido muchas personas a la crisis económica de 2008 si no es por el botellín de bajo coste? No es que nos adviertan del peligro de gastar más de lo que se ingresa, de asumir un endeudamiento asfixiante que nos deje sin margen de maniobra ante cualquier adversidad en la economía del hogar, es que directamente no quieren que vivamos . O que lo hagamos en una interminable calle de la Amargura. Dejen a la gente con sus cafés y sus botellines. Dejen a las hormigas, que son la mar de simpáticas. Si atacan a las hormigas, detrás deben están... las cucarachas. Seguro.