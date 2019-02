De cuando el buen gusto pasa lista

Colmándose en progresión geométrica, la agenda ya no da abasto y a la caída de la tarde no sabe uno dónde acudir. Presentaciones de libros, conferencias, actos de las especies más variopintas, antier estuvimos en uno ciertamente multitudinario y lleno de encanto. Fue en el salón más emblemático del Alfonso y en él veía la luz un macrobufete de abogados que continuaba la estela del más antiguo de Sevilla, el que fundase hace casi un siglo don Adolfo Cuéllar Rodríguez en la calle Harinas. Lleva el nombre de un extremeño tan sevillanizado como el pintor Zurbarán y en ese acto de presentación no faltó el buen gusto que es lo de aparcar diferencias políticas, y así Juan Espadas, en su intervención, tuvo el detalle en las salutaciones de dirigirse como alcalde Parias al último corregidor que no pasó por las urnas. Lo dicho, cuando el buen gusto aparece nada sobra.