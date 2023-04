Titular nuestro de hace dos días: "El barrio de Santa Cruz será una de las primeras zonas que se declaren saturadas de viviendas turísticas". Llegas tarde, mi alma: no solo está saturado, sino saturadísimo. Y no solo de viviendas turísticas, también de hoteles. Y no digamos de bares y veladores. "El alcalde de Sevilla y candidato por el PSOE a revalidar en la Alcaldía, Antonio Muñoz, -se escribía en el cuerpo de la noticia- se ha reunido con la Asociación de Vecinos de Santa Cruz y comerciantes de la zona para abordar nuevas mejoras… Se han planteado mejoras tanto en materia patrimonial como en regulación de las viviendas turísticas y de los veladores… Antonio Muñoz ha trasladado su firme determinación de abordar, de la mano de la Junta de Andalucía y siempre dando voz tanto al sector empresarial como a los vecinos, una fórmula legal que permita declarar en la ciudad zonas saturadas de viviendas turísticas, y, evidentemente, el barrio de Santa Cruz habrá de tener un especial análisis".

El alcalde y el Ayuntamiento llegan a Santa Cruz tan a tiempo como los refuerzos de Sam Huston al Álamo: cuando todo está perdido y el general Santa Anna del turismo de masas ha arrasado el barrio que los munícipes han dejado indefenso. Y cuando, hartos, muchos vecinos, como Glenn Ford en la estupenda película de Bud Boetticher, se han visto obligados a ser desertores de este Álamo convertido en parque temático al estilo Euro Disney, con la Catedral como castillo de la Bella Durmiente, el Alcázar como fuerte de los piratas, los hoteles y pisos turísticos como los Hotel New York, Sequoia Lodge, Hotel Cheyenne, Davy Crockett Ranch o Disneyland Hotel que se incluyen en el paquete turístico y las calles y plazas como las tiendas de recuerdos, bares y restaurantes de la Main Street USA.

Se va a declarar saturado lo ya saturado. En vez de tomar una medida que impida la desertización vecinal y de servicios de Santa Cruz se constatará un destrozo ya irreversible. En cuanto a los veladores, salvo que se apilen las mesas y las sillas unas encima de otras, con los turistas haciendo equilibrios mientras devoran sus paellas de las seis de la tarde, menos aún puede hacerse. Pásense por Alemanes, la Cuesta del Bacalao, Mateos Gago o la plaza de Doña Elvira, comederos y bebederos al aire libre. ¿Mejora patrimonial? ¿Zona saturada? ¿Ordenanza de veladores? Suena a humor negro.