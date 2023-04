Durante años se ha comentado la idea de prolongar la carrera oficial de Semana Santa con diversas soluciones, algunas motivadas y otras más peregrinas. Pero no han cuajado, quizás por mantener el equilibrio de la propia celebración religiosa y popular, por respeto o por estética. En lugar de ello, la realidad es que ha habido que disminuir el número de sillas en Sierpes por razones de seguridad e introducir otras medidas de control. Las cofradías han ido a más, afortunadamente, en esplendor y en todos los órdenes, también en número de nazarenos y por tanto en el tiempo de paso de las procesiones. Y cuando no hay una respuesta a algunas de esas cuestiones, y otras más pero que no son del tema, aparecen soluciones imaginativas y que además se puedan abordar individualmente, como fueron las sillitas plegables en su momento. Fáciles, baratas y al alcance de todos. Lo que fue en inicio un alivio para la espera ha ido a más como la longitud de las procesiones y el número de sillitas. Familias que se han convencido de que no es sencillo poder moverse en grupo con niños y difícil encontrar un lugar para tomar algo o descansar, con todo lleno y reservado y sin casas de familiares en el centro donde parar un momento. Las sillitas se han transformado en sillas de playa en algunos casos con bolsas de merienda incluidas. Han crecido en número y en tiempo de estar en la calle. Hasta que ha cuajado en la que podríamos llamar la bulla estática, adjetivo que utilizaba hace unos días Juan Parejo con acierto en estas páginas.

Ya vemos tramos completos de sillas plegables que son claras prolongaciones de la carrera oficial como el desembocar de Trajano hacia la Plaza del Duque o Argote de Molina por Placentines y Francos confirmando las querencias que aún permanecen de la procesión del Corpus. Así como palquillos improvisados en otros recorridos clásicos y frente a las puertas de iglesias y capillas esperando la salida desde horas antes. En Argote de Molina se ha habilitado hasta un paso de entrada y salida entre vallas, como en Sierpes. Regulen o no regulen, las normas irán por detrás de las nuevas soluciones que el público encontrará siempre. La vida se abre paso en cualquier circunstancia y cada uno ejerce y reclama sus privilegios, para desconcierto de los que se ven sorprendidos después de no querer cambiar nada ni acotar las procesiones, posiblemente porque no se pueda ni sea lógico romper el espíritu de emulación gremial, asociativo y devocional que late en el fondo de todo esto. Y si todo va a más, como es de esperar, la bulla estática irá también a más. Privilegio por privilegio, frente a las líneas continuas de sillas y sillitas se responde con cada vez más balcones engalanados y poblados, en casas de familia o alquilados, como se venía haciendo desde tiempo inmemorial, pero ahora en mayor número. Todo está relacionado, la ciudad es el gran lugar y el sevillano quiere seguir siendo protagonista, aunque haya que parar, sentarse y esperar.